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Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена

Обвал на стройплощадке Юнусабадской линии метро: что происходит сейчас – фото

Sputnik
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191218/13042001/Obval-na-stroyploschadke-Yunusabadskoy-linii-metro-chto-proiskhodit-seychas--foto.html

Утром 18 декабря в Ташкенте обрушилась часть строящейся Юнусабадской линии метро. По данным "Узбекистон темир йуллари", аварийная ситуация произошла из-за проливных дождей. Участок оцеплен.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В настоящее время на месте происшествия в Юнусабадском районе Ташкента находятся чиновники, бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и столичного ГУВД. Пожарные откачивают воду из котлована, который образовался в результате обвала 250 кубометров грунта. Из ямы вытащили небольшой экскаватор, передает корреспондент Sputnik Узбекистан

Аварийная ситуация не повлияла на движение транспорта: участок, на котором произошел обвал, был отгорожен и ранее как строительная площадка. Находящийся рядом торговый центр Mega Planet также продолжает работу, ему ничто не угрожает.

  • Автобусы ГУВД г. Ташкента на месте обрушения строящейся ветки метро
    Автобусы ГУВД г. Ташкента на месте обрушения строящейся ветки метро
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    Sputnik
  • В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    Sputnik
  • В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    Sputnik
  • Ситуация на месте обрушения строящейся ветки ташкентского метро
    Ситуация на месте обрушения строящейся ветки ташкентского метро
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро
    © Sputnik /
  • На месте обрушения строящейся ветки метро в Ташкенте
    На месте обрушения строящейся ветки метро в Ташкенте
    Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена
    Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена
    Sputnik
  • Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена
    Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена
    Sputnik
  • Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена
    Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена
    Sputnik
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автобусы ГУВД г. Ташкента на месте обрушения строящейся ветки метро

По данным Министерства здравоохранения, в результате происшествия физически никто не пострадал — только один мужчина, ставший свидетелем обрушения, пережил сильный стресс. Сейчас он находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Напомним, инцидент произошел утром 18 декабря. Как сообщили в "Узбекистон темир йуллари", причиной стали проливные дожди. Идет служебное расследование под личным контролем первого заместителя премьер-министра Узбекистана, министра транспорта Ачилбая Раматова. Результаты будут представлены позже.

Sputnik Узбекистан продолжает следить за ситуацией

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Узбекистан, Ташкент, Юнусабадский район, Ташкентский метрополитен, метро



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