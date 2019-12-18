Обвал на стройплощадке Юнусабадской линии метро: что происходит сейчас – фото

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В настоящее время на месте происшествия в Юнусабадском районе Ташкента находятся чиновники, бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и столичного ГУВД. Пожарные откачивают воду из котлована, который образовался в результате обвала 250 кубометров грунта. Из ямы вытащили небольшой экскаватор, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Аварийная ситуация не повлияла на движение транспорта: участок, на котором произошел обвал, был отгорожен и ранее как строительная площадка. Находящийся рядом торговый центр Mega Planet также продолжает работу, ему ничто не угрожает.

Автобусы ГУВД г. Ташкента на месте обрушения строящейся ветки метро Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро Sputnik

В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро Sputnik

В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро Sputnik

Ситуация на месте обрушения строящейся ветки ташкентского метро Sputnik / Рамиз Бахтияров

В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро © Sputnik /

На месте обрушения строящейся ветки метро в Ташкенте Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена Sputnik

Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена Sputnik

Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена Sputnik 1 / 10 Sputnik / Рамиз Бахтияров Автобусы ГУВД г. Ташкента на месте обрушения строящейся ветки метро

По данным Министерства здравоохранения, в результате происшествия физически никто не пострадал — только один мужчина, ставший свидетелем обрушения, пережил сильный стресс. Сейчас он находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

Напомним, инцидент произошел утром 18 декабря. Как сообщили в "Узбекистон темир йуллари", причиной стали проливные дожди. Идет служебное расследование под личным контролем первого заместителя премьер-министра Узбекистана, министра транспорта Ачилбая Раматова. Результаты будут представлены позже.

Sputnik Узбекистан продолжает следить за ситуацией