Обвал на стройплощадке Юнусабадской линии метро: что происходит сейчас – фото

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. В настоящее время на месте происшествия в Юнусабадском районе Ташкента находятся чиновники, бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и столичного ГУВД. Пожарные откачивают воду из котлована, который образовался в результате обвала 250 кубометров грунта. Из ямы вытащили небольшой экскаватор, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Аварийная ситуация не повлияла на движение транспорта: участок, на котором произошел обвал, был отгорожен и ранее как строительная площадка. Находящийся рядом торговый центр Mega Planet также продолжает работу, ему ничто не угрожает.
- Автобусы ГУВД г. Ташкента на месте обрушения строящейся ветки метроSputnik / Рамиз Бахтияров
- В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метроSputnik
- В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метроSputnik
- В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метроSputnik
- Ситуация на месте обрушения строящейся ветки ташкентского метроSputnik / Рамиз Бахтияров
- В Ташкенте обрушилась часть строящейся линии метро© Sputnik /
- На месте обрушения строящейся ветки метро в ТашкентеSputnik / Рамиз Бахтияров
- Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитенаSputnik
- Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитенаSputnik
- Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитенаSputnik
По данным Министерства здравоохранения, в результате происшествия физически никто не пострадал — только один мужчина, ставший свидетелем обрушения, пережил сильный стресс. Сейчас он находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.
Напомним, инцидент произошел утром 18 декабря. Как сообщили в "Узбекистон темир йуллари", причиной стали проливные дожди. Идет служебное расследование под личным контролем первого заместителя премьер-министра Узбекистана, министра транспорта Ачилбая Раматова. Результаты будут представлены позже.
Sputnik Узбекистан продолжает следить за ситуацией