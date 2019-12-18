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На месте обрушения строящейся ветки метро в Ташкенте

Правительственная комиссия будет расследовать ЧП с обрушением метро

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191218/13044927/Pravitelstvennaya-komissiya-budet-rassledovat-ChP-s-obrusheniem-metro.html

Комиссии  поручено расследовать причины и последствия ЧП, оперативно реагировать на инцидент, оказывать помощь жертвам и их семьям.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Распоряжением правительства создана специальная правительственная комисси для расследования причин и последствий аварии на части строящейся Юнусабадской линии метро.

Комиссии поручено расследовать причины и последствия ЧП, оперативно реагировать на инцидент, оказывать помощь жертвам и их семьям, а также выполнять ряд других задач.

Трагедия произошла утром 18 декабря. Вблизи торгово-развлекательного центра MEGA PLANET обрушилась часть строящейся Юнусабадской линии метро. По данным "Узбекистон темир йуллари", аварийная ситуация произошла из-за проливных дождей. Участок оцеплен.

Корреспондент Sputnik Узбекистан с места происшествия передал сведения о том, что в течение дня пожарные откачивали воду из котлована, который образовался в результате обвала 250 кубометров грунта.

По данным Министерства здравоохранения, в результате происшествия жертв и пострадавших — только один мужчина, ставший свидетелем обрушения, перенес сильный стресс. Сейчас он находится в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи.

 

Теги:
погибшие, обрушение, ЧП, Ташкент, Происшествие, метро



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