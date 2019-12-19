09:06 19 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Ситуация на месте обрушения строящейся ветки Ташкентского метрополитена

Спасатели извлекли тело пятого погибшего при обвале грунта в Ташкенте

Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Обвал на строящейся Юнусабадской линии метро в Ташкенте (6)
315 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1304/23/13042359.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191219/13047285/Spasateli-izvlekli-telo-pyatogo-pogibshego-pri-obvale-grunta-v-Tashkente.html

Пятым гражданином, тело которого извлекли из котлована, стал И. Рахматов 1996 года рождения. Работы на месте продолжаются.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Обнаружено тело пятого погибшего в результате обвала грунта на строительстве Юнусубадской линии метро, сообщает МЧС Узбекистана.

"В результате проведенных поисково-спасательных работ из-под земли было извлечено тело пятого гражданина и установлена его личность - И. Рахматов, 1996 года рождения", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются работы по устранению причин и последствий аварии.

Число жертв ЧП на Юнусабадской линии метро продолжает расти — МЧС >>

Правительственной комиссией принимаются меры по оказанию необходимой помощи родственникам погибших граждан.

Напомним, инцидент произошел вчера, 18 декабря, в 10.00 по ташкентскому времени на одном из участках строящегося продолжения Юнусабадской линии. По предварительным данным, причиной случившегося послужили проливные дожди, обрушившиеся на столицу ночью.

Обвал на стройплощадке Юнусабадской линии метро: что происходит сейчас – фото >>

Ранее спасатели обнаружили тела четырех человек: А. Диёров, 1986 год рождения, Д. Абдуллаев, 1999 год рождения, Ж. Равшанов, 1989 год рождения, Т. Абдуллаев, 1957 год рождения.

Тема:
Обвал на строящейся Юнусабадской линии метро в Ташкенте (6)
Теги:
Юнусабад, Юнусабадский район, Тошкент метрополитени, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, трагедия, смерть, МЧС Узбекистана, список погибших, погибшие, Происшествие, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девочка в детском саду
Яркие краски, тепло и уют: как выглядят мобильные и модульные детсады
Как три российские студентки очутились в кыргызской глубинке
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться