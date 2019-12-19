Спасатели извлекли тело пятого погибшего при обвале грунта в Ташкенте

Пятым гражданином, тело которого извлекли из котлована, стал И. Рахматов 1996 года рождения. Работы на месте продолжаются.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Обнаружено тело пятого погибшего в результате обвала грунта на строительстве Юнусубадской линии метро, сообщает МЧС Узбекистана.

"В результате проведенных поисково-спасательных работ из-под земли было извлечено тело пятого гражданина и установлена его личность - И. Рахматов, 1996 года рождения", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются работы по устранению причин и последствий аварии.

Число жертв ЧП на Юнусабадской линии метро продолжает расти — МЧС >>

Правительственной комиссией принимаются меры по оказанию необходимой помощи родственникам погибших граждан.

Напомним, инцидент произошел вчера, 18 декабря, в 10.00 по ташкентскому времени на одном из участках строящегося продолжения Юнусабадской линии. По предварительным данным, причиной случившегося послужили проливные дожди, обрушившиеся на столицу ночью.

Обвал на стройплощадке Юнусабадской линии метро: что происходит сейчас – фото >>

Ранее спасатели обнаружили тела четырех человек: А. Диёров, 1986 год рождения, Д. Абдуллаев, 1999 год рождения, Ж. Равшанов, 1989 год рождения, Т. Абдуллаев, 1957 год рождения.