Тело шестого погибшего извлекли на стройке в Ташкенте

Последним из-под завалов в Юнусабадском районе извлекли тело Каримова Зарифа 1981 года рождения. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. МЧС Узбекистана сообщило о шестом погибшем на стройке метро в Юнусубадском районе, пишет Telegram-канал Sputnik Узбекистан.

"Последним из под завалов в Юнусабадском районе извлекли тело Каримова Зарифа 1981 года рождения", - говорится в сообщении.

На данный момент продолжаются работы по устранению причин и последствий аварии.

Правительственной комиссией принимаются меры по оказанию необходимой помощи родственникам погибших граждан.

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Напомним, инцидент произошел вчера, 18 декабря, в 10.00 по ташкентскому времени на одном из участков строящегося продолжения Юнусабадской линии. По предварительным данным, причиной случившегося послужили проливные дожди, обрушившиеся на столицу ночью.

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Ранее спасатели обнаружили тела пяти человек: А. Диёров, 1986 год рождения, Д. Абдуллаев, 1999 год рождения, Ж. Равшанов, 1989 год рождения, Т. Абдуллаев, 1957 год рождения, И. Рахматов 1996 года рождения.