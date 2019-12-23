Пятилетняя девочка погибла при пожаре в Бухаре из-за неисправного дымохода

Во время тушения возгорания было найдено тело внучки хозяина дома. Сейчас ведется доследственная проверка.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Бухаре в частном доме произошел пожар, во время которого погибла маленькая девочка, сообщает Служба пожарной безопасности Узбекистана.

"23 декабря в 00.48 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании в доме №9, расположенном в Бухаре. Для тушения пожара были привлечены две единицы пожарной техники. Пожарные расчеты прибыли на место в течение 9 минут. В результате оперативных действий огнеборцев пожар был локализован в 01.05 и полностью потушен в 02.15", - говорится в сообщении.

По последней информации, от огня удалось спасти строительные конструкции дома на площади 150 кв. метров. От пожара пострадали крыша, потолок и домашнее имущество на площади 45 кв. метров.

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Однако во время тушения возгорания было найдено тело пятилетней внучки хозяина дома. Предполагаемая причина пожара - неправильно установленный дымоход.

По факту пожара ведется доследственная проверка.

Напомним, столичный хокимият предупредил жителей города о резком похолодании, из-за которого может "увеличиться потребность использования газовых и электрических отопительных приборов".

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Это, в свою очередь, повышает риск утечки газа или возникновения пожара, поэтому городская администрация просит всех жителей столицы соблюдать правила пожарной безопасности.

Прежде всего, не следует пользоваться неисправными, самодельными и нестандартными газовыми, электрическими и другими отопительными приборами.

Также не рекомендуется оставлять ночью без надзора газовые отопительные приборы и подсоединять к ним нестандартные резиновые шланги.