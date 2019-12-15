Хокимият объяснил, как не допустить утечку газа и пожары в период холодов

В городской администрации опубликовали список правил, которых необходимо придерживаться, чтобы защитить себя и близких дома от несчастных случаев.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Столичный хокимият предупредил жителей города о резком похолодании, из-за которого может "увеличиться потребность использования газовых и электрических отопительных приборов ".

Это, в свою очередь, повышает риск утечки газа или возникновения пожара, поэтому городская администрация просит всех жителей столицы соблюдать правила пожарной безопасности.

Прежде всего, не следует пользоваться неисправными, самодельными и нестандартными газовыми, электрическими и другими отопительными приборами.

Также не рекомендуется оставлять ночью без надзора газовые отопительные приборы и подсоединять к ним нестандартные резиновые шланги.

Кроме того, жителей просят не пользоваться кухонными газовыми плитами в целях отопления помещений и не хранить сгораемые и легковоспламеняемые предметы вблизи отопительных печей и обогревательных приборов.

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Еще один важный пункт: необходимо своевременно чистить дымоходы, следить за их исправностью, а также исправностью самих отопительных печей, нельзя допускать их перекрывания различными предметами и заслонками.

"При обнаружении запаха и утечки газа не используйте электрическое оборудование, приборы и гасите открытое пламя! Также, проветрите помещение и сообщите об утечке в газоаварийную службу", - предупреждает столичная администрация.