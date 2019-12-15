20:09 15 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Батарея

Хокимият объяснил, как не допустить утечку газа и пожары в период холодов

© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Общество
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1268/26/12682616.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191215/13015596/Khokimiyat-obyasnil-kak-ne-dopustit-utechku-gaza-i-pozhary-v-period-kholodov.html

В городской администрации опубликовали список правил, которых необходимо придерживаться, чтобы защитить себя и близких дома от несчастных случаев.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Столичный хокимият предупредил жителей города о резком похолодании, из-за которого может "увеличиться потребность использования газовых и электрических отопительных приборов ".

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Огонь не прощает ошибок: спасатель - о том, чего нельзя делать при пожаре

Это, в свою очередь, повышает риск утечки газа или возникновения пожара, поэтому городская администрация просит всех жителей столицы соблюдать правила пожарной безопасности.

Прежде всего, не следует пользоваться неисправными, самодельными и нестандартными газовыми, электрическими и другими отопительными приборами.

Также не рекомендуется оставлять ночью без надзора газовые отопительные приборы и подсоединять к ним нестандартные резиновые шланги.

Кроме того, жителей просят не пользоваться кухонными газовыми плитами в целях отопления помещений и не хранить сгораемые и легковоспламеняемые предметы вблизи отопительных печей и обогревательных приборов.

МВД Узбекистана обнародовало печальную статистику жертв пожаров >>

Еще один важный пункт: необходимо своевременно чистить дымоходы, следить за их исправностью, а также исправностью самих отопительных печей, нельзя допускать их перекрывания различными предметами и заслонками.

"При обнаружении запаха и утечки газа не используйте электрическое оборудование, приборы и гасите открытое пламя! Также, проветрите помещение и сообщите об утечке в газоаварийную службу", - предупреждает столичная администрация.

По теме

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Андижане, есть пострадавшие
Мирзиёев раскритиковал чиновников, ответственных за электроэнергию и газ
Свет вместо тепла: в Воронеже неизвестные пустили ток по батареям
Теги:
безопасность, газ, пожар, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
От Англии до Ямайки: яркие кадры финала конкурса "Мисс Мира 2019"
В Ташкенте испекли гигантскую пиццу, хватило всем — видео
В Ташкенте испекли гигантскую пиццу, хватило всем — видео
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться