Опубликован список жертв авиакатастрофы в Казахстане

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air произошло утром 27 декабря. Лайнер, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Казахстана со ссылкой на Минздрав сообщило о 12 жертвах крушения самолета, произошедшего утром 27 декабря близ Алма-Аты. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Ранее называлось большее количество погибших.

Список жертв авиакатастрофы:

1. Николай Астанов

2. Рустам Кайдаров

3. Бауыржан Калиев

4. Базархан Карибаев

5. Марат Муратбаев

6. Абай Нурбеков

7. Аршат Исина

8. Сания Аманжол

9. Дана Круглова

10. Каирхан Туматов

11. Валерий Ануфриев

12. Имина Оспанова

По данным МВД, всего на борту самолета находилось 93 пассажира (ранее сообщалось о 95), в их числе двое граждан Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая. Все иностранцы живы.

В настоящее время в больнице находятся 49 человек, 18 из них — в крайне тяжелом состоянии.

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air произошло утром 27 декабря. Лайнер, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание. Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

До выяснения обстоятельств крушения эксплуатация самолетов Fokker-100 в Казахстане и России остановлена.

Работа авиакомпании Bek Air также приостановлена.

Двадцать восьмое декабря объявлено в Казахстане днем общенационального траура.