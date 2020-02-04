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Бизнесмен предложил сотруднику ОВД взятку за отказ в возбуждении дела

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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200204/13384493/Biznesmen-predlozhil-sotrudniku-OVD-vzyatku-za-otkaz-v-vozbuzhdenii-dela.html

Гражданин был задержан с поличным в служебном кабинете следователя при передаче ему 7,5 млн сумов и 200 долларов США.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Сотрудник следственного подразделения ОВД Касбийского района Кашкадарьинской области сообщил о том, что местный житель предлагал ему взятку в размере 6 млн сумов.

Денежные купюры: доллары США. Архивное фото
© Sputnik / Михаил Кутузов
В Ташкенте мужчина попытался дать взятку сотруднику ОВД

По информации Следственного департамента при МВД, в отношении этого гражданина имелись материалы доследственной проверки по факту незаконного производства им хлопкового масла и корма для скота с использованием самодельного оборудования по измельчению семян хлопчатника.

Мужчина предложил сотруднику ОВД взятку взамен на принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Службы собственной безопасности УВД совместно с Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и сотрудниками прокуратуры Кашкадарьинской области, гражданин задержан с поличным в служебном кабинете следователя при передаче ему 7,5 млн сумов и 200 долларов США.

Сотрудник хокимията задержан при получении взятки в размере $120 тысяч >>

Наличные денежные средства изъяты в соответствующем порядке в качестве вещественного доказательства. По данному факту прокуратурой Касбийского района ведется доследственная проверка.

Теги:
Узбекистан, Кашкадарьинская область, взятка



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