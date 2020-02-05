Работники опустошили счет фирмы с помощью телефона начальника в Ташкенте

Узнав логин и пароль от компьютерной системы руководителя данной фирмы, злоумышленники перечислили с депозитного расчетного счета фирмы 224 308 000 сумов.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Жители Ташкента сняли все деньги со счета фирмы с помощью телефона начальника, информирует ГУВД.

"В Мирабадском районе 22-летний работник одной из частных фирм Шамшод А. и 22-летний Обидхон А. с помощью мобильного телефона последнего узнали логин и пароль от компьютерной системы руководителя данной фирмы 39-летнего Рустама Ш. и перечислили с депозитного расчетного счета фирмы 224 308 000 сумов на собственную карту", - говорится в сообщении.

В отношении них возбуждено уголовное дело.

Напомним, несколько дней назад сотрудник следственного подразделения ОВД Касбийского района Кашкадарьинской области сообщил о том, что местный житель предлагал ему взятку в размере 6 млн сумов.

Бизнесмен предложил сотруднику ОВД взятку за отказ в возбуждении дела >>

В отношении этого гражданина имелись материалы доследственной проверки по факту незаконного производства им хлопкового масла и корма для скота с использованием самодельного оборудования по измельчению семян хлопчатника.

Мужчина предложил сотруднику ОВД взятку взамен на принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.