В Карши за пару дней несколько человек пытались совершить самоубийство

В первом случае девушку удалось спасти от нанесения себе повреждений, а молодой человек оказался в реанимации.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Нацгвардия и небезразличные граждане Узбекистана спасли двух молодых людей, которые пытались совершить самоубийство в Карши, сообщает Uz24.

Об этом информирует пресс-служба Национальной гвардии Республики Узбекистан.

"1 февраля в 15.10 гражданка С. Р. 2002 года рождения попыталась покончить жизнь самоубийством. Учащуюся от трагедии оперативно спасли исполняющие свои служебные обязанности военнослужащие Национальной гвардии лейтенант Д. Жакбаров и сержант А. Курбонов, после чего доставили девушку в Каршинский филиал РНЦЭМП, где в результате обследования у нее не выявлено никаких телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Известно, что она приняла такое решение по причине конфликта, возникшего с членами семьи.

"3 февраля, примерно в 14.50, временно безработный гражданин А. Х. 2000 года рождения, находясь на берегу реки, осколком стекла нанес себе удары в область шеи и живота, затем выбросился в реку. Ставшая свидетелем происходящего работник управления благоустройства Ш. Мирзоева моментально сообщила о совершенном неизвестным молодым человеком военнослужащим Национальной гвардии рядовым О. Рахматову и А. Усмонову", - добавили в ведомстве.

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Военнослужащие немедленно спасли гражданина А. Х. из воды и, оказав первую медицинскую помощь, доставили в филиал РНЦЭМП города Карши, где ему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего госпитализировали в отделение реанимации. В настоящее время состояние гражданина удовлетворительное. По данному случаю прокуратурой города Карши начато следствие.

Напомним, согласно статистике, 55,5% суицидов в Узбекистане совершили люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Среди тех, кто совершили самоубийство, 45% — люди с психическими заболеваниями и расшатанной нервной системой.

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Около 14% граждан пошли на этот шаг из-за семейных конфликтов, 1,7% — из-за нездорового образа жизни, 0,7% — по причине ревности.