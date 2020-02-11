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Автомобиль национальной гвардии Узбекистана

Спас от суицида, но пропал: в Намангане идут поиски сотрудника Нацгвардии

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200211/13437929/Spas-ot-suitsida-no-propal-v-Namangane-idut-poiski-sotrudnika-Natsgvardii.html

Из-за холодной температуры воды и долгого нахождения в ней у мужчины, возможно, возникли судороги мышц, в результате чего он не смог сопротивляться сильному течению.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. В Наманганской области сотрудник Нацгвардии спас из реки женщину, пытавшуюся совершить самоубийство, но сам не смог выбраться, сообщает "Даракчи".

"10 февраля примерно в 10:00 в Уйчинском районе Наманганской области произошел несчастный случай: Абдулходи Абдулвохидов, сотрудник Службы охраны Национальной гвардии, несущий службу на мосту (98-й км Ферганской кольцевой дороги) через реку Нарын,  заметил тонущую женщину и сразу же бросился в воду", - говорится в сообщении.

По последней информации, мужчина спас ее  и передал сослуживцу, ждущего у берега.

Но, к несчастью, из-за холодной температуры воды и долгого нахождения в ней у Абдулходи, возможно, возникли судороги мышц, в результате чего он не смог сопротивляться сильному течению и скрылся из виду.

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Женщина немедленно была доставлена в больницу.

Поисково-спасательные работы сотрудника Национальной гвардии продолжаются.

Теги:
нацгвардия, Происшествие, суицид, Наманганская область, Наманган, Узбекистан, Узбекистан



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