В Казани задержали узбекского "миллиардера", объявленного в розыск

На родине 32-летнего гражданина Узбекистана обвиняют в целой серии преступлений с ущербом в 162 млрд в рублевом эквиваленте.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Узбекистанец Виктор Ким, объявленный в международный розыск, задержан в Казани, сообщают местные СМИ.

"На родине 32-летнего гражданина Узбекистана обвиняют в целой серии преступлений с ущербом в 162 млрд в рублевом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Сегодня, 11 февраля, суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении ареста Виктору Киму, который был задержан еще в октябре 2019 года.

Главное управление внутренних дел Ташкента Виктор Ким

Напомним, что заочное обвинение Киму следователи Ташкента предъявили еще в мае 2016-го — в мошенничестве, неуплате налогов и легализации преступных доходов, а также нарушении правил торговли и изготовлении поддельных штампов. Все преступления связаны с деятельностью коммерческих фирм.

В Москве выдворили на родину мошенника из Узбекистана >>

Затем Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента избрал обвиняемому заочный арест, а местная прокуратура объявила его в межгосударственный розыск.