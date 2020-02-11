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Машина полиции. Архивное фото

В Казани задержали узбекского "миллиардера", объявленного в розыск

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200211/13440981/V-Kazani-zaderzhali-uzbekskogo-milliardera-obyavlennogo-v-rozysk.html

На родине 32-летнего гражданина Узбекистана обвиняют в целой серии преступлений с ущербом в 162 млрд в рублевом эквиваленте.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. Узбекистанец Виктор Ким, объявленный в международный розыск, задержан в Казани, сообщают местные СМИ.

"На родине 32-летнего гражданина Узбекистана обвиняют в целой серии преступлений с ущербом в 162 млрд в рублевом эквиваленте", - говорится в сообщении.

Сегодня, 11 февраля, суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении ареста Виктору Киму, который был задержан еще в октябре 2019 года.

Виктор Ким
Главное управление внутренних дел Ташкента
Виктор Ким

Напомним, что заочное обвинение Киму следователи Ташкента предъявили еще в мае 2016-го — в мошенничестве, неуплате налогов и легализации преступных доходов, а также нарушении правил торговли и изготовлении поддельных штампов. Все преступления связаны с деятельностью коммерческих фирм.

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Затем Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента избрал обвиняемому заочный арест, а местная прокуратура объявила его в межгосударственный розыск.

Теги:
задержание преступников, Поиск преступников, преступность, розыск, Россия, Россия, Казань, Узбекистан, Узбекистан



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