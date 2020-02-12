Любовь в Интернете: узбекистанка украла у мужчины сейф с миллионами

Подозреваемую задержали уже в поезде в соседнем регионе при попытке покинуть страну после хищения сейфа у мужчины, с которым она повстречалась на сайте знакомств.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Гражданка Узбекистана украла у жителя Санкт-Петербурга сейф с тремя миллионами рублей, сообщает пресс-служба МВД.

"10 февраля 2020 года около двух часов дня в полицию Приморского района обратился 67-летний учредитель коммерческой фирмы с заявлением. Он рассказал, что познакомился с девушкой по Интернету на сайте знакомств в декабре прошлого года. А утром 24 января текущего года его дама сердца, находясь у него в гостях на улице Савушкина, совершила хищение металлического ящика с деньгами в сумме более трех миллионов рублей", - говорится в информации.

По его словам, эти деньги он взял в кредит, чтобы открыть малый бизнес.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска Приморского района задержали подозреваемую в Псковской области. Ей оказалась 33-летняя гражданка одной из стран Средней Азии, находящаяся на текущий момент без регистрации в России, так как срок ее временной регистрации в Ленобласти истек еще летом прошлого года.

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Женщина направлялась на поезде в Москву, а далее намеревалась уехать к себе на родину.

Как установлено, часть денег она уже успела потратить, а часть успела перевести в свои родные места.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.