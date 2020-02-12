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Мужчина держит пистолет. Иллюстративное фото

В Петербурге школьник ранил мигранта из Узбекистана

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200212/13448899/V-Peterburge-shkolnik-ranil-migranta-iz-Uzbekistana.html

Врачи диагностировали у узбекистанца огнестрельное пулевое слепое ранение мягких тканей головы, перелом лицевого скелета и черепно-мозговую травму.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В одном из парков Санкт-Петербурга школьник выстрелил в мигранта из Узбекистана, информирует МИД республики.

"7 февраля в одном из парков города четверо лиц напали на гражданина Узбекистана С. Н. Он после необходимой медицинской помощи выписан из Городской больницы №26", - говорится в сообщении.

Согласно информации местных СМИ, узбекистанец работает в одном из сетевых магазинов Северной столицы. В тот злополучный вечер его остановила компания ребят 19 и 16 лет. Спросив, как зовут мигранта, школьник выстрелил ему в голову из свето-шумового пистолета "Пионер".

Врачи диагностировали у узбекистанца огнестрельное пулевое слепое ранение мягких тканей головы, перелом лицевого скелета и черепно-мозговую травму.

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На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемые в совершении преступления задержаны.

Следственные мероприятия продолжаются. Генконсульство взяло ситуацию на контроль. 

Теги:
школьники, Происшествие, Мигранты, мигрант, оружие, выстрел, нападение, Россия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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