В Петербурге школьник ранил мигранта из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. В одном из парков Санкт-Петербурга школьник выстрелил в мигранта из Узбекистана, информирует МИД республики.

"7 февраля в одном из парков города четверо лиц напали на гражданина Узбекистана С. Н. Он после необходимой медицинской помощи выписан из Городской больницы №26", - говорится в сообщении.

Согласно информации местных СМИ, узбекистанец работает в одном из сетевых магазинов Северной столицы. В тот злополучный вечер его остановила компания ребят 19 и 16 лет. Спросив, как зовут мигранта, школьник выстрелил ему в голову из свето-шумового пистолета "Пионер".

Врачи диагностировали у узбекистанца огнестрельное пулевое слепое ранение мягких тканей головы, перелом лицевого скелета и черепно-мозговую травму.

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На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемые в совершении преступления задержаны.

Следственные мероприятия продолжаются. Генконсульство взяло ситуацию на контроль.