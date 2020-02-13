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В Коканде умер студент, вернувшийся из Китая

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200213/13458903/V-Kokande-umer-student-vernuvshiysya-iz-Kitaya.html

Известно, что молодой человек погиб не от коронавируса, а от отравления газом у себя дома. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Коканде скончался студент, который недавно вернулся из Китая, информирует UPL.

"Это произошло 5 февраля. 20-летний студент был найден мертвым в своем доме", - говорится в сообщении.

Согласно данным Санитарно-эпидемиологического центра, он скончался от отравления газом.

Напомним, 6 февраля в Узбекистане завершился процесс трансфера людей из Китая в связи со вспышкой коронавируса. 

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Третий рейс с пассажирами из Пекина прибыл в Ташкент в 4.40 по местному времени. На борту находился 251 пассажир, члены экипажа и медицинские представители с современными средствами защиты.

Все пассажиры помещены на карантин в пунктах временного размещения.

Теги:
студенты, студент, смерть, Происшествие, Газ, газ, Узбекистан, Узбекистан, Коканд



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