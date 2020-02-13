В Коканде умер студент, вернувшийся из Китая

ТАШКЕНТ, 13 фев - Sputnik. В Коканде скончался студент, который недавно вернулся из Китая, информирует UPL.
"Это произошло 5 февраля. 20-летний студент был найден мертвым в своем доме", - говорится в сообщении.
Согласно данным Санитарно-эпидемиологического центра, он скончался от отравления газом.
Напомним, 6 февраля в Узбекистане завершился процесс трансфера людей из Китая в связи со вспышкой коронавируса.
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Третий рейс с пассажирами из Пекина прибыл в Ташкент в 4.40 по местному времени. На борту находился 251 пассажир, члены экипажа и медицинские представители с современными средствами защиты.
Все пассажиры помещены на карантин в пунктах временного размещения.