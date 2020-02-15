В Ташкенте снова провели "ножевой" рейд - ГУВД озвучило количество ножей

У некоторых задержанных имелось по два-три ножа. Они были заточены, лезвие многих превышало по длине 20 см. Были и те, что имели зазубрины.

ТАШКЕНТ, 15 февраля — Sputnik. ГУВД Ташкента бьет тревогу - за двое суток у жителей столицы изъято 224 ножа. Причем оружие граждане носят в карманах верхней одежды, хранят в салоне автомобиля. И цель - увы, вовсе не бытовая или хозяйственная.

У некоторых задержанных имелось по два-три ножа. Они были заточены, лезвие многих превышало по длине 20 см. Были и те, что имели зазубрины.

Это подтверждает, что хозяева намереваются использовать ножи именно в качестве оружия, которым можно причинить серьезные телесные повреждения другому человеку.

Кроме ножей были изъяты также бейсбольные биты, металлические прутья и дубинки, пневматический пистолет.

Напомним, две недели назад в УВД Андижанской области провело оригинальную "профилактику" рынков города. Сотрудники силовой структуры провели разъяснительную работу по предотвращению преступлений, которые могут быть совершены острыми колющими предметами на рынке и в торговых центрах и, вместе с тем, затупили острие более 350 ножей, находившихся в открытом доступе и обращении.

Рекорд Ташкента: за один день у прохожих было изъято 39 ножей >>

Как такой вид профилактических работ повлияет на количество тяжких преступлений с применением колющих предметов, продемонстрируют статистические данные МВД.