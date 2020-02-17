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Трое пенсионеров погибли в ДТП в районе Сергели

Трое пенсионеров погибли в ДТП в районе Сергели

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200217/13479142/Troe-pensionerov-pogibli-v-DTP-v-rayone-Sergeli.html

Двое женщин погибли на месте, третья с сильнейшими травмами доставлена в больницу, но скончалась, несмотря на усилия врачей. Все погибшие были пенсионного возраста. 

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Ранним утром в воскресение на улице Чоштепа Сергелийского района столицы водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106", потеряв управление, врезался в стену дома вдоль дороги, сообщает ГУВД Ташкента.

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На шум к месту аварии вышли жители соседних домов. По несчастливой случайности именно в этот момент произошло еще одно  ДТП. Автомобиль марки "Ласетти" совершил наезд на людей. Двое женщин погибли на месте, третья с сильнейшими травмами доставлена в больницу, но скончалась, несмотря на усилия врачей. Все погибшие были пенсионного возраста. 

Предварительно причины обоих ДТП - потеря управления водителями на обледенелом участке дороги и, предположительно, превышение скорости.

ГУВД г. Ташкента выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, неделю назад в Ташкенте начался судебный процесс над женщиной, которая в июне прошлого года сбила во дворе  дома в столице подростков.

На автомобиле марки "Нексия-3" она совершила наезд на подростков, которые стояли у обочины внутриквартальной дороги. В результате 12-летний подросток скончался на месте.

Теги:
погибшие, ГУВД Ташкента, Сергелийский район, ДТП



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