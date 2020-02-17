Трое пенсионеров погибли в ДТП в районе Сергели

Двое женщин погибли на месте, третья с сильнейшими травмами доставлена в больницу, но скончалась, несмотря на усилия врачей. Все погибшие были пенсионного возраста.

ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Ранним утром в воскресение на улице Чоштепа Сергелийского района столицы водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106", потеряв управление, врезался в стену дома вдоль дороги, сообщает ГУВД Ташкента.

На шум к месту аварии вышли жители соседних домов. По несчастливой случайности именно в этот момент произошло еще одно ДТП. Автомобиль марки "Ласетти" совершил наезд на людей. Двое женщин погибли на месте, третья с сильнейшими травмами доставлена в больницу, но скончалась, несмотря на усилия врачей. Все погибшие были пенсионного возраста.

Предварительно причины обоих ДТП - потеря управления водителями на обледенелом участке дороги и, предположительно, превышение скорости.

ГУВД г. Ташкента выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, неделю назад в Ташкенте начался судебный процесс над женщиной, которая в июне прошлого года сбила во дворе дома в столице подростков.

На автомобиле марки "Нексия-3" она совершила наезд на подростков, которые стояли у обочины внутриквартальной дороги. В результате 12-летний подросток скончался на месте.