Начался суд над женщиной, сбившей детей в Юнусабадском районе

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. Начался судебный процесс над женщиной, которая в июне прошлого года сбила во дворе Ташкента подростков, сообщает "Газета.уз".

На заседании присутствовал дядя погибшего подростка Михаил Ахпержаньянц, который ходатайствовал об изменении меры пресечения Ларисе Толмачевой с домашнего ареста на заключение под стражу.

"14 декабря она в нарушение домашнего ареста без сопровождения участкового явилась к семье погибшего, чтобы принести свои извинения. Однако потерпевшая сторона считает извинения Ларисы Толмачёвой неискренними и фарсом, т. к. свои первые извинения подсудимая решила принести более чем через полгода после ДТП", - говорится в сообщении.

После чего Судья Эльза Шамсутдинова заявила, что суд пришел к выводу о том, что Лариса Толмачева свободно передвигается без сопровождения. Заявления потерпевшей стороны указывают на факт, что подсудимая нарушала условия домашнего ареста не один раз. В соответствии со статьей 497 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), судья постановила взять Ларису Толмачеву под стражу в зале суда.

"Для меня это тоже большое горе. Моя жизнь изменилась… Я никому никогда не хотела плохого. Старалась жить по законам нашего государства. Я виновата. У меня тоже есть дети… Я всегда ездила прилежно по дорогам, ни одного штрафа у меня не было", — рассказала сама подсудимая.

Допрос потерпевшей стороны начнется на следующем судебном заседании. Оно состоится 11 февраля.

Лариса Толмачева помещена в Следственный изолятор №1 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

ДТП с гибелью ребенка в Ташкенте: виновницу оставили под домашним арестом >>

Напомним, ДТП, унесшее жизнь 12-летнего мальчика, произошло вечером 4 июня в Юнусабадском районе столицы. Водитель автомобиля "Нексия-3" совершила наезд на подростков А.Г., С.И. и С.Я., которые стояли у обочины внутриквартальной дороги. В результате А.Г. скончался на месте. Еще один подросток находится в больнице в стабильном состоянии. Третьего мальчика осмотрели амбулаторно и отпустили домой.

Перепутала педали: опубликованы подробности резонансного ДТП в Ташкенте >>

В день, когда произошла трагедия, дядя погибшего ребенка написал на страницe "Потребитель.уз" в Facebook, что виновница скрылась с места происшествия. В ГУВД опровергли эту информацию и заявили, что она оказывала активное содействие в проведении следственных мероприятий. По словам женщины, она перепутала педали тормоза и газа.