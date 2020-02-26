В Фергане два человека погибли от отравления угарным газом

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Два человека погибли от отравления угарным газом в Ферганской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД по области.
Первый инцидент произошёл во вторник около 7.30 в одном из домов махалли Пучугой.
18-летний молодой человек надышался угарным газом, который шёл от печки.
Второй случай произошёл в этот же день около 13.00. Супруги, проживающие в махалле Беглар Ферганы, также отравились угарным газом.
Мать и ее двухлетний ребенок отравились угарным газом в Ташкенте >>
38-летнего М.Х. спасти не удалось. Его жена, 38-летняя Г.К., была госпитализирована.
На местах происшествий работает следственно-оперативная группа.