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В Фергане два человека погибли от отравления угарным газом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200226/13541127/V-Fergane-dva-cheloveka-pogibli-ot-otravleniya-ugarnym-gazom.html

Жертвами утечки газа стали 18-летний молодой человек и 38-летний мужчина. Ещё одна пострадавшая госпитализирована.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Два человека погибли от отравления угарным газом в Ферганской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД по области.

В больнице
© Sputnik / Варвара Гертье
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Первый инцидент произошёл во вторник около 7.30 в одном из домов махалли Пучугой.

18-летний молодой человек надышался угарным газом, который шёл от печки.

Второй случай произошёл в этот же день около 13.00. Супруги, проживающие в махалле Беглар Ферганы, также отравились угарным газом.

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38-летнего М.Х. спасти не удалось. Его жена, 38-летняя Г.К., была госпитализирована.

На местах происшествий работает следственно-оперативная группа.

Теги:
погибшие, отравление, отравление газом, Ферганская область



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