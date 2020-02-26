В Фергане два человека погибли от отравления угарным газом

Жертвами утечки газа стали 18-летний молодой человек и 38-летний мужчина. Ещё одна пострадавшая госпитализирована.

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Два человека погибли от отравления угарным газом в Ферганской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД по области.

Первый инцидент произошёл во вторник около 7.30 в одном из домов махалли Пучугой.

18-летний молодой человек надышался угарным газом, который шёл от печки.

Второй случай произошёл в этот же день около 13.00. Супруги, проживающие в махалле Беглар Ферганы, также отравились угарным газом.

Мать и ее двухлетний ребенок отравились угарным газом в Ташкенте >>

38-летнего М.Х. спасти не удалось. Его жена, 38-летняя Г.К., была госпитализирована.

На местах происшествий работает следственно-оперативная группа.