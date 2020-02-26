22:19 26 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10329.35
  • USD9526.28
Поиск
Следственный изолятор, архивное фото

В Ташкенте за неделю задержали вторую группу террористов

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
Получить короткую ссылку
26610
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200226/13546889/V-Tashkente-na-etoy-nedele-zaderzhali-vtoruyu-gruppu-terroristov.html

На прошлой неделе в столице была пресечена деятельность первой группы террористов, участниками которой стали более 20 человек.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Ташкенте и Ташкентской области задержали группу из 21 лиц, попавших под идеологическое влияние международных террористических организаций и экстремистских течений.

Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Сотрудник правоохранительных органов на фоне мечети
ГУВД г. Ташкента
Усиливать меры безопасности в связи с задержанием террористов не планируется - МВД

Задержанные подозреваются в проведении незаконных религиозных собраний, которые использовались для пропаганды идей террористических организаций, действующих на территории Сирии.

Злоумышленники планировали в будущем присоединиться к их рядам.

При обысках в домах подозреваемых были обнаруженные вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях".

На прошлой неделе в Ташкенте была пресечена деятельность еще одной группы сторонников и членов террористических организаций. Арестован был 21 человек по подозрению в обучении террористической деятельности.

Теги:
Террористы, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны Узбекистана прошли занятия по повышению квалификации
"Горная стража": узбекские военные на зимних учебных курсах - фотолента
Грузинские журналистки напали на Сергея Лаврова в Женеве
"Вы больные, девочки!": Лавров осадил напавших на него журналисток из Грузии
Обучение узбекских студентов в РФ и филиалах российских вузов
Российское образование для Узбекистана и стран СНГ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться