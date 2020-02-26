В Ташкенте за неделю задержали вторую группу террористов

На прошлой неделе в столице была пресечена деятельность первой группы террористов, участниками которой стали более 20 человек.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Ташкенте и Ташкентской области задержали группу из 21 лиц, попавших под идеологическое влияние международных террористических организаций и экстремистских течений.

Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Задержанные подозреваются в проведении незаконных религиозных собраний, которые использовались для пропаганды идей террористических организаций, действующих на территории Сирии.

Злоумышленники планировали в будущем присоединиться к их рядам.

При обысках в домах подозреваемых были обнаруженные вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях".

На прошлой неделе в Ташкенте была пресечена деятельность еще одной группы сторонников и членов террористических организаций. Арестован был 21 человек по подозрению в обучении террористической деятельности.