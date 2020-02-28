В Ташкенте потерялась девочка: ГУВД мобилизует силы

Ребенок пропал вместе со своей бабушкой. Они вышли на прогулки и больше не вернулись домой. Родители девочки и ГУВД просят о помощи.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. ГУВД Ташкента обратилось к жителям города с просьбой о помощи. В минувшее воскресение примерно в 17.00 часов в столице пропали двое - бабушка и ее внучка.

В этот день 53-летняя Дербушева Наталья Олеговна вышла на прогулку вместе с двухлетней внучкой - Дербушевой Алиной Дмитриевной. Они проживают по адресу: Чиланзарский район, квартал 17, д. 40, кв. 84. Домой они не вернулись.

Приметы Натальи: рост 162 см, волосы черные, глаза голубые. В тот день на ней была синяя удлиненная куртка, синие джинсы и черные кроссовки.

Алина была одета в синий спортивный костюм и красные кроссовки.

"Если вы видели Наталью Олеговну и ее внучку Алину или вам что-либо известно об их местонахождении, просим сообщить по телефонам: 102, 71-232-30-40, 71-232-40-50," - говорится в сообщении ГУВД.

Вместе с тем в упрвлении внутренних дел напоминают, что для того, чтобы сотрудниками силовой структуры могли оперативно отреагировать на сообщения о пропаже человека, нужно незамедлительно сообщить об этом по номеру "102".

Не нужно тратить время, надеясь на результативность постов в социальных сетях, подчеркивают в ГУВД.

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Сотрудники органов внутренних дел примут заявление о пропаже человека сразу же, а не по истечение трех дней - заверили в ГУВД.

Еще одно подобное происшествие благополучно завершилось несколько дней назад. Сотрудники правоохранительных органов нашли и вернули родителям 10-летнюю дочь, пропавшую в Ташкенте. Она ушла из дома и не вернулась. В полицию поспешил обратиться ее отец.

Мужчина пояснил, что накануне они с женой поругали дочку, после чего та обиделась и убежала из дома. Родители пытались найти ребенка самостоятельно, однако спустя 1,5 часа позвонили в полицию.