Одного года мало: Маджидов о сроках устранения коррупции в сфере образовании

По словам чиновника, коррупция в структуре образования исчезнет с того дня, когда студенты поступившие в университет, осознают, что пришли учиться, а не просто получить диплом.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. Министр высшего и среднего специального образования республики Ином Маджидов высказался о наиболее вероятных, на его взгляд, сроках искоренения коррупции в сфере получения знаний. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Глава ведомства признал, что взяточничество в отечественной сфере высшего образования не может быть преодолено за короткое время.

На международной научно-практической конференции, посвященной результатам реализации проекта "Высшее образование — сфера без коррупции", чиновник сообщил, что в 2019 году была разработана "дорожная карта" по семи направлениям.

"В рамках данной дорожной карты в системе проведена работа, результаты которой были проанализированы. Однако этот изъян (коррупция, ред.) очень распространился, проник во все части системы, поэтому мы хорошо понимаем, работа, проделанная в этом направлении не является удовлетворительной и что за один год эту проблему не решить," - отметил министр.

На вопрос, сколько времени потребуется, чтобы избавить сферу образования от коррупции, Маджидов сказал, что "коррупция исчезнет со дня, когда студенты поступившие в университет, осознают, что пришли учиться, а не просто получить диплом".

Чиновник также заявил, что цели и задачи "дорожной карты" по устранению причин коррупционных правонарушений, были пересмотрены в 2020 году и утверждены с учетом опыта прошлого года.

Также сегодня на конференции было объявлено о том, что вузы Узбекистана с 2020 года начнут выдавать дипломы с QR-кодом.

Было отмечено, что введение QR-кодов — действенная мера в борьбе с подделкой и покупкой дипломов. Также этот шаг позволит создать информационную базу документов о высшем образовании, создаст удобство для работодателей и самих владельцев дипломов.