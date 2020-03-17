В страшном ДТП в Самарканде пострадали 11 человек и 2 погибли

В результате ДТП водитель и один пассажир микроавтобуса погибли на месте события, еще один пассажир с тяжкими телесными повреждениями госпитализирован/

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Серьезное ДТП произошло вчера поздно вечером на территории Нарпайского района Самаркандской области: погибли 2 человека и пострадали 11, один из них получил тяжкие телесные повреждения, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

"16 марта 2020 года примерно в 21:40 часов на 105 километре автомобильной дороги М-37 по направлению "Самарканд-Бухара", пролегающей по территории поселка Мирбозор Нарпайского района, водитель легкового автомобиля марки Lacetti, потеряв управление столкнулся с бетонным ограждением, разделяющим полосы движения, после чего совершил столкновение с микроавтобусом марки "Газель", при ДТП пострадали также следовавшие по тому же направлению автомобили марки "ВАЗ 2106" и Nexia-2, водители которых не пострадали", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и один пассажир микроавтобуса погибли на месте события, еще один пассажир с тяжкими телесными повреждениями госпитализирован, 9 пассажиров микроавтобуса и водитель автомобиля марки Lacetti с различными телесными повреждениями обратились за медицинской помощью.

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Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, в начале марте в Нукусу произошло смертельное ДТП: автомобиль марки Nexia попал в жуткую аварию, в результате которой погибли двое пассажиров.