10:22 17 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
В страшном ДТП в Самарканде пострадали 11 человек и 2 погибли

В страшном ДТП в Самарканде пострадали 11 человек и 2 погибли

Следственный Департамент при МВД
Происшествия
Получить короткую ссылку
154 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200317/13690907/V-strashnom-DTP-v-Samarkande-postradali-11-chelovek-i-2-pogibli.html

В результате ДТП водитель и один пассажир микроавтобуса погибли на месте события, еще один пассажир с тяжкими телесными повреждениями госпитализирован/

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Серьезное ДТП произошло вчера поздно вечером на территории Нарпайского района Самаркандской области: погибли 2 человека и пострадали 11, один из них получил тяжкие телесные повреждения, сообщает Следственный департамент при МВД Узбекистана.

"16 марта 2020 года примерно в 21:40 часов на 105 километре автомобильной дороги М-37 по направлению "Самарканд-Бухара", пролегающей по территории поселка Мирбозор Нарпайского района, водитель легкового автомобиля марки Lacetti, потеряв управление столкнулся с бетонным ограждением, разделяющим полосы движения, после чего совершил столкновение с микроавтобусом марки "Газель", при ДТП пострадали также следовавшие по тому же направлению автомобили марки "ВАЗ 2106" и Nexia-2, водители которых не пострадали", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и один пассажир микроавтобуса погибли на месте события, еще один пассажир с тяжкими телесными повреждениями госпитализирован, 9 пассажиров микроавтобуса и водитель автомобиля марки Lacetti с различными телесными повреждениями обратились за медицинской помощью.

Смертельное ДТП: в Нукусе автомобиль столкнулся с трактором и загорелся >>

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, в начале марте в Нукусу произошло смертельное ДТП: автомобиль марки Nexia попал в жуткую аварию, в результате которой погибли двое пассажиров.

Теги:
смерть, авария, ДТП, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Спорткомплекс Humo Arena
Humo Arena - первый год на льду
Кадр из фильма Ты не сирота. Режиссер: Шухрат Аббасов. Киностудия Узбекфильм. 1962 год. В роли матери - актриса Лютфи Сарымсакова, в роли отца - артист Обид Джалилов.
Видео узбекских дипломатов к 75-летию Победы растрогало россиян до слез
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться