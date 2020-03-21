В Самаркандской области мужчина сбежал из-под карантина

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Паркентском районе Ташкентской области задержан и изолирован мужчина, который сбежал из-под коронавирусного карантина, сообщили в пресс-службе Нацгвардии Узбекистана со ссылкой на ГУВД Ташобласти.
Девятнадцатого марта этот мужчина приехал на поезде из Самары в Узбекистан, после чего, в соответствии с установленными правилами, был помещен на 14-дневный карантин в один из специализированных центров Самаркандской области.
"Несмотря на все требования, он сбежал из-под карантина. Мужчина был задержан у себя дома в Паркентском районе. Его изолировали", — говорится в публикации.
Возбуждено дело по статье "Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями" Уголовного кодекса.
Ранее в Минздраве рассказали, что Первую городскую клиническую больницу Ташкента пришлось взять под карантин после того, как у одного из пациентов, который находился определенное время в медучреждении и скрыл от всех факт своей недавней поездки в Турцию, был выявлен коронавирус.
Первый в республике случай заражения COVID-19 был зафиксирован 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В субботу число инфицированных увеличилось до 37.