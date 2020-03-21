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Водитель скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус

В Самаркандской области мужчина сбежал из-под карантина

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (86)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200321/13729832/V-Samarkandskoy-oblasti-muzhchina-sbezhal-iz-pod-karantina.html

Нарушитель был задержан в своем доме в Паркентском районе Ташкентской области, его изолировали. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. В Паркентском районе Ташкентской области задержан и изолирован мужчина, который сбежал из-под коронавирусного карантина, сообщили в пресс-службе Нацгвардии Узбекистана со ссылкой на ГУВД Ташобласти.

Девятнадцатого марта этот мужчина приехал на поезде из Самары в Узбекистан, после чего, в соответствии с установленными правилами, был помещен на 14-дневный карантин в один из специализированных центров Самаркандской области.

"Несмотря на все требования, он сбежал из-под карантина. Мужчина был задержан у себя дома в Паркентском районе. Его изолировали", — говорится в публикации.

Возбуждено дело по статье "Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями" Уголовного кодекса.

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© Sputnik / Александр Кряжев
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Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых расчетных величин (БРВ) или лишения определенного права до пяти лет, или исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок от одного года до трех лет либо лишения свободы на срок до трех лет. То же деяние, повлекшее смерть человека, наказывается исправительными работами на срок от двух до трех лет или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет. При человеческих жертвах деяние наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее в Минздраве рассказали, что Первую городскую клиническую больницу Ташкента пришлось взять под карантин после того, как у одного из пациентов, который находился определенное время в медучреждении и скрыл от всех факт своей недавней поездки в Турцию, был выявлен коронавирус.

Первый в республике случай заражения COVID-19 был зафиксирован 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В субботу число инфицированных увеличилось до 37.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (86)
Теги:
уголовное дело, Ташкентская область, Паркент, Карантин, Узбекистан, коронавирус



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