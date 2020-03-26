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Полицейский на блокпосту у въезда в город Алма-Ата.

В Нур-Султане предотвратили теракт

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200326/13773525/V-Nur-Sultane-predotvratili-terakt.html

У подозреваемого изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. Сейчас идет досудебное расследование по статье о приготовлении к акту терроризма. 

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности.

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"По результатам оперативно-разыскных мероприятий в Нур-Султане задержан последователь деструктивного религиозного течения", — говорится в публикации.

Мужчину подозревают в подготовке на территории столицы теракта под воздействием идеологии террористической организации ДАИШ*. У него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к акту терроризма". Расследование продолжается.

Ранее в Казахстане сотрудники спецслужб задержали экстремиста, планировавшего совершить теракт в дни празднования Наурыза. Мужчину арестовали в Алматы. Во время обыска у него нашли и изъяли две боевые гранаты.

* "Исламское государство" (сокращенно ИГИЛ или ДАИШ) — запрещенная в России, Казахстане и ряде других стран террористическая организация.

Теги:
Нур-Султан, Борьба с терроризмом, теракт, Казахстан



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