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Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV

В Узбекистане умерла женщина, у которой нашли коронавирус

© REUTERS / Denis Balibouse
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (169)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200327/13779058/V-Uzbekistane-skonchalsya-pervyy-patsient-s-koronavirusom.html

Она много лет лечилась от диабета, хронической острой сердечной недостаточности и других заболеваний.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане скончалась пожилая женщина, у которой было обнаружено коронавирусное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"Двадцать шестого марта 72-летняя Р. из Намангана поступила в областную инфекционную больницу. Примерно в 23.00 того же дня лабораторные анализы пациентки подтвердили наличие коронавируса", — рассказали в Минздраве.

Женщина заразилась COVID-19 от своей дочери, которая прилетела из Турции 12 марта. У той по возвращении был выявлен коронавирус, ее поместили на карантин.

По данным министерства, у Р. был ряд хронических заболеваний, в том числе диабет и сердечная недостаточность. 

"Она умерла от острого инфаркта миокарда сегодня в 4.30 утра, несмотря на то, что врачи пытались ее реанимировать", — говорится в публикации.

Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 83.

Еще более 28 тысяч человек находятся на профилактическом карантине, в том числе 9,1 тысячи — в больницах и специальных центрах, свыше 18 тысяч — на самоизоляции.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (169)
Теги:
Минздрав Узбекистана, Водители Намангана, Узбекистан, коронавирус



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