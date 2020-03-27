В Узбекистане умерла женщина, у которой нашли коронавирус

Она много лет лечилась от диабета, хронической острой сердечной недостаточности и других заболеваний.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Узбекистане скончалась пожилая женщина, у которой было обнаружено коронавирусное заболевание. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"Двадцать шестого марта 72-летняя Р. из Намангана поступила в областную инфекционную больницу. Примерно в 23.00 того же дня лабораторные анализы пациентки подтвердили наличие коронавируса", — рассказали в Минздраве.

Женщина заразилась COVID-19 от своей дочери, которая прилетела из Турции 12 марта. У той по возвращении был выявлен коронавирус, ее поместили на карантин.

По данным министерства, у Р. был ряд хронических заболеваний, в том числе диабет и сердечная недостаточность.

"Она умерла от острого инфаркта миокарда сегодня в 4.30 утра, несмотря на то, что врачи пытались ее реанимировать", — говорится в публикации.

Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 83.

Еще более 28 тысяч человек находятся на профилактическом карантине, в том числе 9,1 тысячи — в больницах и специальных центрах, свыше 18 тысяч — на самоизоляции.