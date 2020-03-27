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Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV

Количество заразившихся коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 83 человек

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (169)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200327/13779065/Kolichestvo-zarazivshikhsya-koronavirusom-v-Uzbekistane-uvelichilos-do-83-chelovek.html

Известно, что пять человек заразились в Ташкенте и трое в Андижане. Читайте подробности в нашей статье.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Число зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 83 человек, информирует оперштаб.

"Пять человек заразились в Ташкенте и трое - в Андижане", - говорится в сообщении.

Среди заразившихся оказались 11 медработников и сотрудников вирусологического центра. Также Минздрав республики заявил о том, что четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Для предотвращения распространения этого заболевания несколько городов страны перешли на режим карантина: в частности, Ташкент, Андижан, Самарканд, Наманган, Бухара и Гулистан. Пассажирское транспортное сообщение между регионами также приостановлено на период карантина.

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Гражданам рекомендуется оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Кроме того, введены жесткие требования к обязательному ношению защитных масок. За несоблюдение карантинных мер предусмотрена административная или даже уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий от таких деяний.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (169)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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