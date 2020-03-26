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Андижан, площадь Бабура

Андижан закрывается на карантин

Adam Jones
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (155)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13771371/Andizhan-zakryvaetsya-na-karantin.html

С 27 марта будет закрыт въезд и выезд из Андижана для всех видов транспорта, в том числе автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Вслед за Ташкентом и Наманганом на карантин закрывается и Андижан, информирует хокимият.

"С 00 часов 01 минуты 27 марта будет закрыт въезд и выезд из Андижана для всех видов транспорта, в том числе автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей", - говорится в сообщении. 

Ограничение на въезд и выезд из Андижана не распространяется на грузовые перевозки.

Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие (имеющие регистрацию) в городе, руководители и сотрудники государственных и правоохранительных органов, управлений, ведомств и организаций, медицинские работники, сотрудники Государственного центра санитарно-эпидемиологического надзора, работающие в Андижане, а также ответственные лица, закрепленные за районами отдельным поручением хокима области.

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Напомним, с сегодняшнего дня, 26 марта, въезд и выезд из Намангана полностью закрываются. Столица Узбекистана полностью закрылась 24 марта. 

Количество заразившихся опасным коронавирусом в Узбекистане составляет 65 человек.

На профилактическом карантине как в специальных учреждениях, так и на дому, находится свыше 12 тысяч узбекистанцев.

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По данным Минздрава, из всех заболевших у 13 диагностирована пневмония, состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое. При этом пять человек уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (155)
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, коронавирус, Карантин, Андижан



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