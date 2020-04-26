ГУВД: маски, пропитанные наркотическим раствором - фейк

Ни в одном районе Ташкента не было зафиксировано подобное нарушение, заявили в ГУВД, призвав жителей не доверять фейковым сообщениям и не распространять их.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В ГУВД столицы прокомментировали распространившиеся в социальных сетях сообщения о том, что в Юнусабадском районе столицы преступники начали использовать новый метод грабежа – раздачу масок, пропитанных наркотиками.

В сомнительном сообщении говориться о том, что якобы "…люди ходят от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это новая инициатива местных властей. Они просят вас надеть маску, чтобы посмотреть, подходит ли она вам. Эта маска пропитана химикатами с наркотическим действием. После этого они грабят вас! Пожалуйста, не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, друзья, это критическое время, люди отчаялись, уровень преступности будет расти".

Это сообщение не соответствует действительности, успокоили в ГУВД. Ни в одном районе столицы не были зафиксированы подобные случаи ограбления.

В правоохранительной структуре рассказали о волне подобных сообщений в РФ. Теперь они распространяются и в Узбекистане, при этом в текст внесены некоторые детали – например, указываются районы Ташкента, где якобы произошли подобные случаи.

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Недавно в Узбекистане мошенники начали рассылать сообщения о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

"Встречаются случаи, когда граждане получают SMS-сообщения, содержащие определенную дату или координаты географического местоположения, с текстом: "Вы нарушили правило карантина и должны оплатить штраф в размере пяти БРВ в соответствии со статьей 54 Кодекса об административной ответственности", — рассказали в ведомстве.

Также сообщения содержат упоминание о возможности оплатить этот штраф не выходя из дома и специальный номер пластиковой карты для последующего перевода денег.