Стала известна причина смерти погибшего во время урагана в Бухаре

Травмы различной степени тяжести в области тяжести получил 31 человек, повреждены 5293 здания, 415 автотранспортных средств и 42,4 тысячи деревьев.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Стало известно, что единственный погибший во время стихии в Бухаре скончался от удара током из-за оборвавшейся линии электропередачи, сообщает Генпрокуратура.

"Примерно в 21:30 житель Бухары У. А. (1978 года рождения), который пешком шел домой, скончался от удара током из-за оборвавшейся линии электропередачи", - говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, травмы различной степени тяжести в области тяжести получил 31 человек, повреждены 5293 здания, 415 автотранспортных средств и 42,4 тысячи деревьев. Зафиксировано 295 случаев аварий в система газо- и электроснабжения.

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Напомним, вчера вечером в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье начался настоящий ураган.

Самые сильные последствия природная стихия оставила в Бухарской области, где поврежден ряд объектов социального предназначения. К сожалению, не обошлось без жертвы и пострадавших.

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В ликвидации последствий стихии были задействованы свыше 700 человек личного состава и 127 единиц спецтехники. Работа велась совместно с другими службами ГСЧС.