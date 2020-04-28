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Ситуация с энергоснабжением Крыма

Стала известна причина смерти погибшего во время урагана в Бухаре

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200428/14015511/Stala-izvestna-prichina-smerti-pogibshego-vo-vremya-uragana-v-Bukhare.html

Травмы различной степени тяжести в области тяжести получил 31 человек, повреждены 5293 здания, 415 автотранспортных средств и 42,4 тысячи деревьев.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. Стало известно, что единственный погибший во время стихии в Бухаре скончался от удара током из-за оборвавшейся линии электропередачи, сообщает Генпрокуратура.

"Примерно в 21:30 житель Бухары У. А. (1978 года рождения), который пешком шел домой, скончался от удара током из-за оборвавшейся линии электропередачи", - говорится в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, травмы различной степени тяжести в области тяжести получил 31 человек, повреждены 5293 здания, 415 автотранспортных средств и 42,4 тысячи деревьев. Зафиксировано 295 случаев аварий в система газо- и электроснабжения.

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Напомним, вчера вечером в Бухаре, Навои, Самарканде и Кашкадарье начался настоящий ураган. 

Самые сильные последствия  природная стихия оставила в Бухарской области, где поврежден ряд объектов социального предназначения. К сожалению, не обошлось без жертвы и пострадавших.

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В ликвидации последствий стихии были задействованы  свыше 700 человек личного состава и 127 единиц спецтехники. Работа велась совместно с другими службами ГСЧС.

Теги:
погода, Узбекистан, Узбекистан, ветер, ураган, Самарканд, Самарканд, Кашкадарьинская область, Навои, Бухарская область, Бухара



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