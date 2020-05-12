ФСБ России предотвратила теракт в Тверской области

У задержанного изъяли пистолет, несколько коктейлей Молотова и холодное оружие. Какими именно мотивами он руководствовался, не уточняется.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Федеральная служба безопасности России объявила о предотвращении теракта в городе Кимры Тверской области, сообщает РИА Новости.

"Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения", — заявили в ФСБ РФ.

У задержанного изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.

Уголовное дело расследуется по факту приготовления к теракту, молодой человек помещен под стражу. Какими именно мотивами он руководствовался, не уточняется.

Напомним, в марте крупный теракт был предотвращен в Краснодаре. Из машины подозреваемого в совершении преступления было изъято самодельное взрывное устройство.

Во время обыска правоохранители нашли в телефоне задержанного переписку с членами террористической организации "Исламское государство", запрещенной в РФ и многих других странах.