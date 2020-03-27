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Сотрудники ФСБ России. Архивное фото

В Краснодаре предотвратили крупный теракт

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200327/13786950.html

Во время обыска правоохранители нашли в телефоне задержанного переписку с членами запрещенной в РФ и многих странах международной террористической организации.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Краснодаре предотвращен теракт, его предполагаемый организатор задержан, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что из машины подозреваемого в совершении преступления изъято самодельное взрывное устройство.

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Во время обыска правоохранители нашли в телефоне задержанного переписку с членами запрещенной в РФ и многих странах террористической организации "Исламское государство"*.

В начале недели сотрудники ФСБ нейтрализовали троих боевиков в Кабардино-Балкарии. По месту жительства одного из подозреваемых нашли два самодельных взрывных устройства, а также компоненты для их изготовления. При задержании боевики открыли огонь по правоохранителям и были нейтрализованы.

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А накануне спецслужбы Казахстана также предотвратили теракт в Нур-Султане. По подозрению в попытке преступления задержали мужчину. Его обвиняют в следовании идеологии террористической организации ДАИШ*. У него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Теги:
ФСБ, Россия, Краснодар, теракт, ИГИЛ



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