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Для восстановления электроснабжения в пострадавшие районы доставлены новые трансформаторы

Возвращение к жизни: в Сырдарье восстанавливают электроснабжение

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (46)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200513/14120820/Vozvraschenie-k-zhizni-v-Syrdare-vosstanavlivayut-elektrosnabzhenie.html

Специалисты сообщили, что 10 населенных пунктов в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах стабильно обеспечены электроснабжением. Работа продолжается на плановой основе.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области полностью или частично повредились четыре подстанции, 106 трансформаторных пунктов, 6 269 опор, 345 километров кабеля. В этой связи произошел сбой электроснабжения, сообщили в пресс-службе Минэнерго. 

Ликвидация последствий ЧС в Сардобинском районе Сырдарьинской области
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Специалисты ведомства приступили к оперативному устранению неполадок. Для этого Министерством энергетики и АО "Региональные электрические сети" создан штаб и рабочие группы. Уже введены в эксплуатацию две подстанции, 82 трансформаторных пункта, восстановлено 262,3 километра электросетей. 

Десять населенных пунктов в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах стабильно обеспечены электроснабжением. Работа продолжается на плановой основе.

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Напомним, вчера в Минэренго сообщили о том, что в пострадавших районах полностью восстановлено газоснабжение 8 850 домохозяйств. Из них 3 950 расположены в Акалтинском районе, 3 100 - в Сардобинском и 1 800 - в Мирзаабадском районе.

Кроме того, налажено снабжение сжиженным газом 5 195 домохозяйств, в том числе 2 195 - в Сардобинском, 1 224 - в Акалтинском, 1 776 - в Мирзаабадском районах.

 

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (46)
Теги:
наводнение, Сырдарьинская область, восстановление, Минэнерго, электростанция, Электрификация, электричество



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