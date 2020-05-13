Возвращение к жизни: в Сырдарье восстанавливают электроснабжение

Специалисты сообщили, что 10 населенных пунктов в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах стабильно обеспечены электроснабжением. Работа продолжается на плановой основе.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Из-за прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области полностью или частично повредились четыре подстанции, 106 трансформаторных пунктов, 6 269 опор, 345 километров кабеля. В этой связи произошел сбой электроснабжения, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Специалисты ведомства приступили к оперативному устранению неполадок. Для этого Министерством энергетики и АО "Региональные электрические сети" создан штаб и рабочие группы. Уже введены в эксплуатацию две подстанции, 82 трансформаторных пункта, восстановлено 262,3 километра электросетей.

Десять населенных пунктов в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах стабильно обеспечены электроснабжением. Работа продолжается на плановой основе.

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Напомним, вчера в Минэренго сообщили о том, что в пострадавших районах полностью восстановлено газоснабжение 8 850 домохозяйств. Из них 3 950 расположены в Акалтинском районе, 3 100 - в Сардобинском и 1 800 - в Мирзаабадском районе.

Кроме того, налажено снабжение сжиженным газом 5 195 домохозяйств, в том числе 2 195 - в Сардобинском, 1 224 - в Акалтинском, 1 776 - в Мирзаабадском районах.