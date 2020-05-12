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На месте ЧС в Сырдарьинской области возобновляется подача газа

На месте ЧС в Сырдарьинской области возобновляется подача газа

Пресс-служба Минэнерго
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (45)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200512/14112188/Na-meste-ChS-v-Syrdarinskoy-oblasti-vozobnovlyaetsya-podacha-gaza.html

К настоящему моменту полностью восстановлено газоснабжение 8 850 домов, еще 5 195 обеспечены сжиженным газом.

ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Министерством энергетики и ООО "Худудгаз Сырдарья" создан специальный штаб для координации работы по восстановлению газоснабжения, нарушенного в результате затопления районов Сырдарьинской области.

Наводнение на Сардобинском водохранилище
© Sputnik /
ЧС на Сардобе: последствия и принятые меры

К настоящему времени в пострадавших районах полностью восстановлено газоснабжение 8 850 домохозяйств. Из них 3 950 расположены в Акалтинском районе, 3 100 - в Сардобинском и 1 800 - в Мирзаабадском районе.

Кроме того, налажено снабжение сжиженным газом 5 195 домохозяйств, в том числе 2 195 - в Сардобинском, 1 224 - в Акалтинском, 1 776 - в Мирзаабадском районах.

Мобилизованы необходимые ресурсы для снабжения сжиженным газом бытовых баллонов, которые обнаружены в очищенных от последствий наводнения домах.

Работа по ликвидации последствий, вызванных наводнением, продолжаются.

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Напомним, чтобы полностью устранить эту проблему, оказать необходимую помощь людям, военнослужащие из всех военных округов Министерства обороны немедленно прибыли на место происшествия в Сырдарью. Глава республики лично контролирует ликвидацию последствий затопления.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (45)
Теги:
Минэнерго, газоснабжение, наводнение, Сырдарьинская область



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