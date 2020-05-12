Найденные в Сырдарьинской области драгоценности возвращают хозяевам

При ликвидации последствий наводнения возле одного из затопленных домов в воде была найдена шкатулка. Внутри находились золотые украшения владельца жилища.

ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Спасатели обнаружили шкатулку с золотыми украшениями на месте прорыва дамбы в Сырдарье, сообщают в Минобороны Узбекистана.

По словам военнослужащего Восточного военного округа Элмурода Норматова, ликвидируя последствия наводнения, возле одного из затопленных домов в воде он увидел шкатулку. Внутри находились золотые украшения. Юноша сразу сообщил о своей находке командиру взвода. Драгоценности были возвращены владельцам.

"В шкатулке находились золотая цепочка и золотые часы. Это собственность хозяев жилища. Они не успели забрать свои вещи, когда вода затопила их дом. Мы вернули эти ценности владельцам," - говорит Элмурод Норматов.

Другой военнослужащий Камиль Чориев во время очистки махалли Навбахор в Мирзаабадском районе обнаружил 720 000 сумов. Деньги также были возвращены владельцам.

Министерство обороны Узбекистана Военнослужащие возвращают деньги и драгоценности, которые были утеряны во время наводнения

Напомним, 56 человек госпитализированы в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище и последовавшего затопления в Сырдарьинской области.

Около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях ЧС, были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

Чтобы полностью устранить эту проблему, оказать необходимую помощь людям, военнослужащие из всех военных округов Министерства обороны немедленно прибыли на место происшествия в Сырдарью.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично контролирует ликвидацию последствий затопления.

Напомним, Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды.