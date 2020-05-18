Женщине, сбившей подростков на Юнусабаде, вынесен приговор

Судом определено отбытие назначенного наказания в колониях-поселениях и исчисление срока наказания с 6 июня 2019 года.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Юнусабадский районный суд по уголовным делам города Ташкента завершил рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимой Ларисы Толмачевой и вынес ей приговор, информирует пресс-служба Верховного суда республики.

"Приговором суда от 18 мая 2020 года Ларисе Толмачевой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Судом определено отбытие назначенного наказания в колониях-поселениях и исчисление срока наказания с 6 июня 2019 года", — говорится в сообщении.

Судебный процесс проходил под председательством судьи Э. Шамсутдиновой.

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Органом предварительного следствия женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Напомним, суд над Ларисой Толмачевой начался в начале февраля 2020 года.

ДТП, унесшее жизнь 12-летнего мальчика, произошло вечером 4 июня 2019 года в Юнусабадском районе столицы. Водитель автомобиля "Нексия-3" совершила наезд на подростков А. Г., С. И. и С. Я., которые стояли у обочины внутриквартальной дороги. В результате А. Г. скончался на месте. Еще один подросток находится в больнице в стабильном состоянии. Третьего мальчика осмотрели амбулаторно и отпустили домой.

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В день, когда произошла трагедия, дядя погибшего ребенка написал на странице "Потребитель.уз" в Facebook, что виновница скрылась с места происшествия. В ГУВД опровергли эту информацию и заявили, что она оказывала активное содействие в проведении следственных мероприятий. По словам женщины, она перепутала педали тормоза и газа.