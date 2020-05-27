В Бухарской области мужчина поверил мошеннику и лишился крупной суммы

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Бухарской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который обманул своего знакомого на крупную сумму.

По данным пресс-службы Следственного департамента при МВД Узбекистана, в период примерно с декабря 2019 года по январь 2020-го 24-летний Б. З. заполучил доверие 34-летнего А. Н. и пообещал отправить его на работу в Южную Корею. Злоумышленник взял у потерпевшего 2,8 тысячи долларов и истратил их на свои нужды. А. Н. нанесен ущерб в размере около 26,8 миллиона сумов.

Следственный отдел при УКД ОВД Бухары возбудил в отношении Б. З. уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 168 УК Узбекистана ("Мошенничество"). Идет предварительное следствие, принимаются меры по возмещению нанесенного А. Н. материального ущерба.

Подобные случаи до начала пандемии и введения ограничений не были редкостью в Узбекистане.

Так, в августе фигурантом уголовного дела стал 47-летний Фуркат Д. Представившись руководителем компании, которая занимается отправкой граждан за границу, он пообещал своему знакомому, 30-летнему Аброру Ж., что тот получит работу в Южной Корее. Свои "услуги" мошенник оценил в 2,1 тысячи долларов. Обещание он не выполнил, деньги истратил на свои нужды.

До этого было возбуждено дело в отношении 52-летнего уроженца Самаркандской области Мирравшана Х. Мужчина пообещал 49-Хусниддину С. отправить на работу в Южную Корею его родственников — сына и двоих племянников. Злоумышленник взял у потерпевшего полторы тысячи долларов.