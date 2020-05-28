18:58 28 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Преступник за решеткой

В Ферганской области пресечена деятельность членов "Хизб ут-Тахрир"*

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
Получить короткую ссылку
69 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200528/14237650/V-Ferganskoy-oblasti-prestupnaya-deyatelnost-chlenov-Khizb-ut-Takhrir.html

По адресам проживания задержанных лиц была найдена литература экстремистского содержания, ее изъяли в процессуальном порядке в присутствии понятых.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В МВД республики сообщили о том, что в мае 2020 года пресечена преступная деятельность, проживающих в Ферганской области, членов группы запрещенной на территории Республики Узбекистан террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*.

Задержанные ранее уже отбывали срок наказания за членство в этой террористической организации, однако, несмотря на оказанную им социальную, правовую и моральную поддержку, со своими единомышленниками продолжили незаконную пропаганду, распространяя идеи и литературу среди населения и привлекая к этому преступлению отбывших наказание "хизбов", для пополнения своих рядов.

По адресам проживания задержанных лиц была найдена литература экстремистского содержания, ее изъяли в процессуальном порядке в присутствии понятых.

В Узбекистане пресечена преступная деятельность членов "Хизб ут-Тахрир" >>

На сегодняшний день в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, а также проводятся следственные мероприятия по выявлению преступных связей в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Сурхандарьинской областях и городе Ташкенте для привлечения их к следственным действиям.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран

Теги:
Террористы, МВД Узбекистана, Ферганская область, "Хизб ут-Тахтир"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Брюнетки, которые сводят с ума джентльменов по всему миру
Власти Афганистана выпустили из тюрьмы около 600 членов "Талибана"* — видео
Показатели доходов госбюджета в первом квартале 2020 года
В Минфине рассказали о зарплатах населения и доходах бюджета

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться