В Ферганской области пресечена деятельность членов "Хизб ут-Тахрир"*

По адресам проживания задержанных лиц была найдена литература экстремистского содержания, ее изъяли в процессуальном порядке в присутствии понятых.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В МВД республики сообщили о том, что в мае 2020 года пресечена преступная деятельность, проживающих в Ферганской области, членов группы запрещенной на территории Республики Узбекистан террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*.

Задержанные ранее уже отбывали срок наказания за членство в этой террористической организации, однако, несмотря на оказанную им социальную, правовую и моральную поддержку, со своими единомышленниками продолжили незаконную пропаганду, распространяя идеи и литературу среди населения и привлекая к этому преступлению отбывших наказание "хизбов", для пополнения своих рядов.

По адресам проживания задержанных лиц была найдена литература экстремистского содержания, ее изъяли в процессуальном порядке в присутствии понятых.

В Узбекистане пресечена преступная деятельность членов "Хизб ут-Тахрир" >>

На сегодняшний день в отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, а также проводятся следственные мероприятия по выявлению преступных связей в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Сурхандарьинской областях и городе Ташкенте для привлечения их к следственным действиям.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран