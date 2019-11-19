Узбекистан отчитался перед Комитетом ООН по борьбе с пытками

По признанию узбекской стороны, на слушаниях делегации было задано свыше 150 вопросов, непосредственно не связанных с положениями Конвенции ООН против пыток.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Узбекская делегация приняла участие в работе очередной сессии Комитета ООН против пыток, сообщает УзА со ссылкой на пресс-службу Национального центра Узбекистана по правам человека.

В ходе мероприятия в Женеве был представлен пятый доклад о выполнении положений Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В частности, международному сообществу озвучены итоги реформ в судебно-правовой сфере, которые привели к резкому сокращению числа заключенных. Значимым шагом стала ликвидация колонии "Жаслык". Вместе с тем, по сообщению Национального центра по правам человека, узбекской стороне было задано свыше 150 вопросов, непосредственно не связанных с положениями Конвенции.

В свою очередь представители Комитета ООН высказались за совершенствование механизмов защиты и стимулирования прав человека в республике, а также призвали исключить возможные случаи жестокого обращения и наказания.

В ближайшее время Комитет ООН направит заключительные рекомендации для Узбекистана по трем наиболее приоритетным направлениям.

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Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания была принята 1984 году и вступила в силу в 1987-м. Страны-участницы Конвенции берут на себя обязательство применять эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения случаев пыток на любой территории своей юрисдикции.

Узбекистан является участником данной Конвенции с 31 августа 1995 года. За истекший период в Комитете ООН против пыток было рассмотрено четыре доклада от республики.