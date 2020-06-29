Вылетел на "встречку": в ДТП в Сурхандарьинской области погиб ребенок

Водитель "Матиза", не справившись с управлением, вылетел на "встречку", где столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-2101". В результате погибли двое человек.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области произошло ДТП, в котором погибли двое человек, включая несовершеннолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

В субботу вечером водитель автомобиля марки Matiz не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина на полном ходу столкнулась с ВАЗ-2101.

В результате двое пассажиров "Матиза", в том числе маленький ребенок, были госпитализированы с тяжелыми травмами. Однако, несмотря на усилия докторов, пострадавшие скончались в больнице.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы") Уголовного кодекса республики.

Несколько дней назад также в Сурхандарьинской области под колесами авто погиб еще один несовершеннолетний ребенок.

Водитель ехал на слишком высокой скорости и не успел затормозить перед пешеходом, перебегавшим дорогу. От полученных травм ребенок скончался на месте.