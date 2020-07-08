Известно, что грузовик стоял на краю дороги, а скорая помощь Damas врезалась в него сзади. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В Бухарской области в результате ДТП с машиной скорой помощи погибли люди, сообщают в МВД Узбекистана.

"7 июля примерно в 5.25 на 345-м километре автодороги А-380 "Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу" на территории Бухарской области произошло столкновение машины скорой помощи Damas и фургона Isuzu", - говорится в информации.

Известно, что грузовик стоял на краю дороги, а Damas врезался в него сзади.

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Тридцатидвухлетний водитель Damas Е. П. и 28-летний пассажир А. Х. от полученных травм скончались на месте.

МВД Узбекистана В Бухарской области произошло ДТП со скорой помощью - есть погибшие

Следственный отдел ОВД Пешкунского района возбудил уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы"). Ведется следствие.