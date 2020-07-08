20:39 08 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск

В Самарканде 26-летний мужчина избил охранника и врача больницы

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
28 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200708/14500808/V-Samarkande-26-letniy-muzhchina-izbil-okhrannika-i-vracha-bolnitsy.html

Драка произошла около ворот медицинского центра. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". Действиям охранника и медика также будет дана правовая оценка.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Самарканде возбуждено уголовное дело в отношении лица, избившего врача и сторожа больницы, сообщают в МВД Узбекистана. 

Недавно по телеканалу Sevimli показали видеоролик, на котором была запечатлена драка между мужчиной врачом и охранником медицинской клиники, расположенной в Самаркандской области.

1 / 2
Следственный департамент при МВД Узбекистана
В Самарканде возбуждено уголовное дело в отношении лица избившего врача и сторожа больницы

В ходе расследования было установлено, что 3 июля 2020 года 26-летний Х. К., находясь около ворот многопрофильного медицинского центра, требовал впустить его во двор медучреждения на своем автомобиле. Мужчина планировал забрать своего отца.

Однако заехать во двор было нельзя, согласно правилам введенного карантина.

В результате произошел конфликт, завязалась драка. Рассвирепевший Х. К. нанес телесные повреждения 20-летнему охраннику Ф. М. и 46-летнему врачу Ф. М.

Согласно заключению судмедэкспертизы, у охранника Ф. М. повреждены мягкие ткани и сломан нос, а у врача Ф. М. зафиксировано сотрясение головного мозга, а также повреждение мягких тканей левой щеки и нижней части челюсти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".

Важно отметить, что действиям пострадавших также будет дана правовая оценка, так как на видеозаписи видно, как охранник и врач наносят гражданину Х. К. ответные удары.

Следствие продолжается.

Теги:
охранник, драка, Самарканд, врач



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето
Лавров: США одержимы идеей сдерживания "угрозы" виды России и Китая
Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться