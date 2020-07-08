В Самарканде 26-летний мужчина избил охранника и врача больницы

Драка произошла около ворот медицинского центра. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". Действиям охранника и медика также будет дана правовая оценка.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Самарканде возбуждено уголовное дело в отношении лица, избившего врача и сторожа больницы, сообщают в МВД Узбекистана.

Недавно по телеканалу Sevimli показали видеоролик, на котором была запечатлена драка между мужчиной врачом и охранником медицинской клиники, расположенной в Самаркандской области.

В Самарканде возбуждено уголовное дело в отношении лица избившего врача и сторожа больницы Следственный департамент при МВД Узбекистана

В Самарканде возбуждено уголовное дело в отношении лица избившего врача и сторожа больницы Следственный департамент при МВД Узбекистана 1 / 2 Следственный департамент при МВД Узбекистана В Самарканде возбуждено уголовное дело в отношении лица избившего врача и сторожа больницы

В ходе расследования было установлено, что 3 июля 2020 года 26-летний Х. К., находясь около ворот многопрофильного медицинского центра, требовал впустить его во двор медучреждения на своем автомобиле. Мужчина планировал забрать своего отца.

Однако заехать во двор было нельзя, согласно правилам введенного карантина.

В результате произошел конфликт, завязалась драка. Рассвирепевший Х. К. нанес телесные повреждения 20-летнему охраннику Ф. М. и 46-летнему врачу Ф. М.

Согласно заключению судмедэкспертизы, у охранника Ф. М. повреждены мягкие ткани и сломан нос, а у врача Ф. М. зафиксировано сотрясение головного мозга, а также повреждение мягких тканей левой щеки и нижней части челюсти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное легкое телесное повреждение".

Важно отметить, что действиям пострадавших также будет дана правовая оценка, так как на видеозаписи видно, как охранник и врач наносят гражданину Х. К. ответные удары.

Следствие продолжается.