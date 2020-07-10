12:44 10 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Национальная валюта Узбекистана — сум

В Намангане сотрудник санэпиднадзора задержан при получении взятки

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
8010
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200710/14510082/V-Namangane-sotrudnik-sanepidnadzora-zaderzhan-pri-poluchenii-vzyatki.html

В ходе оперативного мероприятия был задержан житель Чартакского района Ё. А. прямо перед аптекой в центре Чартакского района при получении 40 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Экономист Наманганского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ) был задержан при получении взятки в размере 40 миллионов сумов, пишет "Дарё".

"18 июня 2020 года руководитель одного из ООО, расположенного в Чартакском районе, подал жалобу на регионального сотрудника ЦСЭБ Ю. Ш., что он вместо 7 000 единиц защитных костюмов по договору принял 6 100 штук, а также потребовал взятку в размере 15 млн сумов  за перевод денег на расчетный счет в размере 175 млн сумов и еще 25 млн сумов за не оприходованные 900 единиц защитных костюмов, всего 40 млн сумов", - говорится в сообщении.

В ходе оперативного мероприятия был задержан житель Чартакского района Ё. А. прямо перед аптекой в центре Чартакского района при получении 40 миллионов сумов.

В Самарканде при получении взятки задержали преподавателя вуза >>

В своих показаниях он сказал, что сосед поручил ему взять деньги и отдать их ему позже. После этого операцию продолжили, и перед воротами Наманганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Ю. Ш. был пойман при получении 40 миллионов сумов от своего соседа Ё. А. Деньги оформлены в качестве вещественного доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
Наманганская область, Наманган, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, взятка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето
США хотят наказать Россию и Китай за попытку заморить голодом сирийцев
Чем закончатся споры в Совбезе ООН по сирийской резолюции - видео
Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться