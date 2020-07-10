В Намангане сотрудник санэпиднадзора задержан при получении взятки

В ходе оперативного мероприятия был задержан житель Чартакского района Ё. А. прямо перед аптекой в центре Чартакского района при получении 40 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Экономист Наманганского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ) был задержан при получении взятки в размере 40 миллионов сумов, пишет "Дарё".

"18 июня 2020 года руководитель одного из ООО, расположенного в Чартакском районе, подал жалобу на регионального сотрудника ЦСЭБ Ю. Ш., что он вместо 7 000 единиц защитных костюмов по договору принял 6 100 штук, а также потребовал взятку в размере 15 млн сумов за перевод денег на расчетный счет в размере 175 млн сумов и еще 25 млн сумов за не оприходованные 900 единиц защитных костюмов, всего 40 млн сумов", - говорится в сообщении.

В ходе оперативного мероприятия был задержан житель Чартакского района Ё. А. прямо перед аптекой в центре Чартакского района при получении 40 миллионов сумов.

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В своих показаниях он сказал, что сосед поручил ему взять деньги и отдать их ему позже. После этого операцию продолжили, и перед воротами Наманганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Ю. Ш. был пойман при получении 40 миллионов сумов от своего соседа Ё. А. Деньги оформлены в качестве вещественного доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.