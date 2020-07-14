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Мужчина в наручниках

Назвавшись преподавателем вуза, мужчина обещал "помощь" в поступлении

Sputnik / Евгений Биятов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200714/14536490/Nazvavshis-prepodavatelem-vuza-muzhchina-obeschal-pomosch-v-postuplenii.html

Как выяснилось в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками органов внутренних дел, гражданин, назвавшийся преподавателем вуза, работает учителем в школе.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Как сообщается на сайте МВД Узбекистана, несколько дней назад в УОБТ УВД Самаркандской области поступило заявление от гражданина. Мужчина просил принять меры в отношении преподавателя Самаркандского государственного университета, обещавшего устроить абитуриента в этот вуз за вознаграждение в размере $6 тысяч.

Как выяснилось в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками органов внутренних дел, гражданин, назвавшийся преподавателем вуза, работает учителем в школе.

Он был взят с поличным при получении взятки в размере $1,5 тысячи. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Заместитель декана вуза в Самарканде попался на крупной взятке >>

Доллары США
© Sputnik / Михаил Кутузов
Урок правосудия: преподавателя вуза задержали за взятку

Чуть более недели назад подобная история произошла также в Самарканде. Оперативники задержали мужчину, который обещал за 5 тысяч долларов устроить поступление в Самаркандский институт ветеринарной медицины.

Гражданин, обратившийся в следственные органы с заявлением о вымогательстве, передал преподавателю вуза денежные средства в размере 5 тысяч долларов. Купюры были помечены.

Теги:
МВД Узбекистана, взятка, поступление в университет, поступление, Самарканд



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