Назвавшись преподавателем вуза, мужчина обещал "помощь" в поступлении

Как выяснилось в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками органов внутренних дел, гражданин, назвавшийся преподавателем вуза, работает учителем в школе.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Как сообщается на сайте МВД Узбекистана, несколько дней назад в УОБТ УВД Самаркандской области поступило заявление от гражданина. Мужчина просил принять меры в отношении преподавателя Самаркандского государственного университета, обещавшего устроить абитуриента в этот вуз за вознаграждение в размере $6 тысяч.

Как выяснилось в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками органов внутренних дел, гражданин, назвавшийся преподавателем вуза, работает учителем в школе.

Он был взят с поличным при получении взятки в размере $1,5 тысячи. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Заместитель декана вуза в Самарканде попался на крупной взятке >>

Чуть более недели назад подобная история произошла также в Самарканде. Оперативники задержали мужчину, который обещал за 5 тысяч долларов устроить поступление в Самаркандский институт ветеринарной медицины.

Гражданин, обратившийся в следственные органы с заявлением о вымогательстве, передал преподавателю вуза денежные средства в размере 5 тысяч долларов. Купюры были помечены.