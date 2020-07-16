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Аптека, стулья, ресторан: массовая драка в Ташкенте попала на видео

Мужчина устроил погром в аптеке Ташкента — подробности скандала

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200716/14556601/Muzhchina-ustroil-pogrom-v-apteke-Tashkenta--podrobnosti-skandala.html

Некомпетентный сотрудник аптеки перепутал лекарства, из-за чего пострадал ребенок. Проводится разбирательство.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В социальных сетях распространилось видео скандала в аптеке, которое вызвало бурное обсуждение среди пользователей, сообщают в МВД республики, ссылаясь на сюжет телеканала "Узбекистан 24".

Инцидент произошел несколько дней назад в аптеке ООО Pharmhelp, расположенной в Алмазарском районе, — мужчина пришел к фармацевту и начал выяснять отношения. Словами дело не обошлось: разъяренный местный житель разбил витрину и повредил полки с лекарствами. По предварительным данным, сумма ущерба составила 2,4 миллиона сумов.

Причиной такого поведения стала некомпетентная работа сотрудника аптеки. Ранее фармацевт продала клиенту атропин 1% вместо лекарственного средства атропин 0,1%.

Следственный департамент при МВД Узбекистана
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По словам мужчины, после того как его внук принял не то лекарство, мальчику стало плохо — у него резко поднялась температура.

Мужчина вернулся в аптеку, чтобы выяснить, почему ему был продан не тот препарат. Он не смог сдержать эмоций и устроил погром. 

Сотрудники УВД Алмазарского района провели выездную проверку. Все документы были тщательно изучены и отправлены в районный административный суд для принятия законного решения.

Теги:
ребенок, драка, аптека, Ташкент



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