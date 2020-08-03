МИД Узбекистана уточняет гражданство угрожающего взорвать бомбу в Киеве

По словам СМИ, мужчина, угрожающий взрывом в банке в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, требовал 40 тысяч гривен (1 440 долларов).

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. МИД Узбекистана уточняет информацию о гражданстве угрожающего взорвать бомбу в банке в центре Киева, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве республики.

"МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет информацию, связанную с происшествием в Киеве. В частности, является ли человек, угрожающий взорвать здание, гражданином Узбекистана", - сказал сотрудник министерства.

Также стало известно, что мужчина, угрожающий взрывом в банке в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, требовал 40 тысяч гривен (1 440 долларов).

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева. Позже Геращенко уточнил, что угрожающий мужчина является гражданином Узбекистана и его зовут Каримов Сухроб Рахманович.

Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана >>

Полиция не имеет информации, есть ли бомба у злоумышленника, так как он привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, и утверждает, что шнур идет напрямую к взрывному устройству.