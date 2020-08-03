Захвативший отделение банка в Киеве задержан

Также стало известно, что, по мнению злоумышленника, в президенты Украины избрали "шута", в стране ничего не поменялось к лучшему.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В СБ Украины заявили, что операция по обезвреживанию захватившего заложника в отделении банка в Киеве прошла успешно и он задержан.

Также стало известно, что, по мнению злоумышленника, в президенты Украины избрали "шута", в стране ничего не поменялось к лучшему.

"Все не так, ребята. Украина – свободная страна, свободное государство, как и все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы президента. Вы выбрали шута... Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? Были до него президенты, хоть один что-то поменял?" - заявил злоумышленник в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева. Позже Геращенко уточнил, что угрожающий мужчина является гражданином Узбекистана и его зовут Каримов Сухроб Рахманович.

МИД Узбекистана уточняет гражданство угрожающего взорвать бомбу в Киеве >>

МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет информацию, связанную с происшествием в Киеве. В частности, является ли человек, угрожающий взорвать здание, гражданином Узбекистана.