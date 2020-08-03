18:44 03 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Сотрудники правоохранительных органов и журналисты у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве

Захвативший отделение банка в Киеве задержан

© Sputnik / РИА Новости
Происшествия
Получить короткую ссылку
326 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200803/14693502/Zakhvativshiy-otdelenie-banka-v-Kieve-zaderzhan.html

Также стало известно, что, по мнению злоумышленника, в президенты Украины избрали "шута", в стране ничего не поменялось к лучшему.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. В СБ Украины заявили, что операция по обезвреживанию захватившего заложника в отделении банка в Киеве прошла успешно и он задержан.

Также стало известно, что, по мнению злоумышленника, в президенты Украины избрали "шута", в стране ничего не поменялось к лучшему.

"Все не так, ребята. Украина – свободная страна, свободное государство, как и все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы президента. Вы выбрали шута... Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? Были до него президенты, хоть один что-то поменял?" - заявил злоумышленник в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева. Позже Геращенко уточнил, что угрожающий мужчина является гражданином Узбекистана и его зовут Каримов Сухроб Рахманович.

МИД Узбекистана уточняет гражданство угрожающего взорвать бомбу в Киеве >>

МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет информацию, связанную с происшествием в Киеве. В частности, является ли человек, угрожающий взорвать здание, гражданином Узбекистана.

Теги:
узбекистанец, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие, Киев, Украина, Украина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Кадры с места захвата заложника в Киеве
Кадры с места захвата банка в бизнес-центре в Киеве - видео
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться