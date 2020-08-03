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Угрожающий взорвать бомбу в Киеве является гражданином Узбекистана

Захватившей банк в Киеве узбекистанец состоял на психоневрологическом учете

Facebook/Антон Геращенко
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200803/14695168/Zakhvativshey-bank-v-Kieve-uzbekistanets-sostoyal-na-psikhonevrologicheskom-uchete.html

По словам Геращенко, на Украине он до сегодняшнего дня вед спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Взрывотехники отработали помещение банка в Киеве, которое захватывал террорист, родом из Узбекистана, сообщает замгламы МВД Украины Антон Геращенко.

"Взрывоопасных предметов выявлено не было.Теперь его ждет суд и много лет за решеткой. По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, на Украине он до сегодняшнего дня вед спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался.

Захвативший отделение банка в Киеве задержан >>

Напомним, сегодня около полудня Сухроб Каримов вошел в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и заявил, что в его рюкзаке лежит бомба. Захватчик требовал 40 тысяч гривен и общения с журналистами. 

Позже он был задержан.

Теги:
Происшествие, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, Киев, Украина, Украина



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