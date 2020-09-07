В Ферганской области мужчина просил $5 тысяч за поступление в вуз

Мужчине передали 5 тысяч долларов в обмен на обещание устроить молодого человека в Кокандский государственный педагогический институт.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. В Ферганской области был задержан мужчина, который попросил 5 тысяч долларов за поступление в вуз, сообщает пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

"Сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов задержали нарушителя с поличным", - говорится в информации.

Как оказалось, мужчине передали 5 тысяч долларов в обмен на обещание устроить молодого человека в Кокандский государственный педагогический институт через знакомых, работающих на высокой должности.

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Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статьям 168, 28, 211 УК, ведется следствие.