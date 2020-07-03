Ректор вуза признался, что мошенники пытаются заработать на поступлении

В Университете физической культуры и спорта будут детально изучать мнение студентов по тому или иному вопросу и доносить его до руководства вуза.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Узбекском государственном университете физической культуры и спорта обсудили задачи по предупреждению коррупции при поступлении в университет, сообщили в министерстве спорта.

В рамках встречи были рассмотрены основные меры по борьбе с коррупцией, в том числе такой инструмент, как общественный контроль.

Теперь на Общественный совет вуза, Совет по духовности и просвещению, первичные организации Комитета женщин и Союза молодежи возложены новые функции. Эти структуры будут изучать мнение студентов по тому или иному вопросу и доносить его до руководства учебного учреждения.

Однако несмотря на комплексные меры по борьбе с коррупцией, по словам ректора вуза, мошенники все еще пытаются заработать деньги на поступлении абитуриентов.

Правительство уделяет большое внимание профессорско-преподавательскому составу вузов. В частности, заработная плата педагогов выросла в несколько раз за последние три года.

Напомним, в конце июня Шавкат Мирзиёев подписал указ об образовании Агентства по противодействию коррупции. Новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту и подотчетно обеим палатам Олий Мажлиса.

Учреждению предоставлено право проводить административные расследования по делам о коррупционных правонарушениях, а также рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам коррупции и принимать необходимые меры.